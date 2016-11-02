Естонія звинуватила Росію у порушенні повітряного простору двічі за добу: посол РФ отримав ноту протесту
Головний штаб оборони Естонії повідомив про чергове порушення повітряного простору країни російським літаком Ан-148.
Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства, опублікованому сьогодні, 2 листопада.
«Вчора ввечері російський літак Ан-148 увійшов в повітряний простір країни без дозволу в районі острова Вайндло», – повідомляють у прес-службі Головного штабу оборони Естонії.
Зазначається, що літак знаходився в повітряному просторі Естонії приблизно півхвилини. При цьому транспондер був вимкнений, план польоту не представлений.
Крім того, екіпаж російського повітряного судна не встановлював радіоконтакт з естонськими диспетчерами.
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МЗС Естонії викликав сьогодні до Таллінна посла Росії та вручив ноту протесту.
У штабі оборони Естонії зазначили, що цього року Росія сім разів порушувала повітряний простір країни.
Як раніше повідомляв УНІАН, літак Ан-148, що належить Росії, вранці 1 листопада порушив повітряний простір Естонії і перебував у ньому близько хвилини.
Міністерство закордонних справ Естонії тоді викликало до себе російського посла, щоб висловити йому свою стурбованість.