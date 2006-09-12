У Сирії атакували посольство США: 4 вбитих, 14 поранених

Четверо озброєних людей у вівторок напали на посольство Сполучених Штатів Америки в столиці Сирії - Дамаску. Атаку було відбито, ніхто з американських дипломатів не постраждав. Трьох нападників було вбито, ще одного було поранено й затримано. Крім того, загинув сирійський охоронець посольства. Поранено 14 осіб, зокрема бійця сирійського спецназу, охоронця й співробітника посольства, сирійців за національністю, перехожих, повідомляє News RU.

Свідки події розповіли, що терористи на автомобілі хотіли прорватися на територію посольства, але шлях їм перегородили співробітники охорони. Потім зав`язався бій із застосуванням гранат і вогнепальної зброї.

Легке поранення отримав також китайський дипломат. Він знаходився на одному з верхніх поверхів китайського посольства, розташованого в цьому кварталі, повідомляє китайське агентство Сіньхуа.