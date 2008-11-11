The Financial Times пророкує масові звільнення в банках

Американський банківський сектор в листопаді 2008 року може втратити ще 70 тисяч робочих місць, пише газета The Financial Times. Багато фінансових організацій переглядають свої фінансові плани на 2009 рік і планують скорочення, щоб знизити видатки в умовах глобальної фінансової кризи. При цьому загальна кількість звільнених банкірів в усьому світу може перевищити 200 тисяч. На кінець жовтня кількість робочих місць у банках по всьому світі вже знизилося на 150 тисяч.

Як очікується, велика частина скорочень припаде на інвестиційні підрозділи банків. Саме цей напрям банківської діяльності в США вважається найбільш постраждалим від фінансової кризи. За оцінкою Федеральної резервної системи (ФРС) США, в найближчі кілька років в одному лише Нью-Йорку роботу втратять від 55 до 78 тисяч працівників фінансового сектора.

6 листопада 2008 року два великі американські банки Citigroup і Goldman Sachs оголосили про підготовку скорочення штату. Колишній інвестиційний банк Goldman Sachs має намір звільнити 3200, а Citigroup - 9100 осіб. При цьому в Citigroup з початку 2008 року роботи вже позбулися 23 тисячі осіб. З Merrill Lynch було звільнено близько 5700, а Morgan Stanley зменшив штат на 4400.

На початку жовтня найбільше американське кадрове агентство Whitney Group, яке займається пошуком топ-менеджерів для роботи на Волл-стріт, оголосило, що відчуває брак коштів і не може платити працівникам зарплату. Прибутки агентства знизилися через масові звільнення в американському банківському секторі. У жовтні на рахунку Whitney Group було лише 100 тисяч доларів, тоді як за підсумками 2007 року компанія одержала прибуток в 30 мільйонів доларів.

Лента.ру