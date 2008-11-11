Качинський годуватиме Ющенка м'ясом сарни і поїтиме старопольською горілкою

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі влаштує «королівський прийом» у Національному театрі у Варшаві.

Як повідомляє TVN24, до урочистого прийому, що розпочнеться о 20.00 за місцевим часом (21.00 – за київським), приготовано, серед іншого, 700 кілограмів качки та 100 кілограмів овечого сиру.

«На початку вечері подамо шматочки овечого сиру с помідорами, лляною олією та гарячу страву - паштет з м’яса сарни у тісті з грибами. Потім буде бульйон з овочами та сорбет, щоб перебити смак», - повідомив відповідальний за меню на прийомі Аркадіуш ДЮРАНТ.

Головною стравою буде мазурський «судак» з соусом із раків або качка з капустою зі спеціальним соусом з крупніком.

Вегетаріанцям буде запропоновано овочі, приготовані на грилі.

На десерт гостям подаватимуть кремові тістечка з малиною.

Серед алкогольних напоїв на столі, серед іншого, буде старопольська горілка на меду.

Гостей обслуговуватимуть понад 40 офіціантів.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Польщі для участі в урочистостях з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польської держави.

Він планує увечері повернутися до Києва й не буде присутнім на урочистому прийомі в Національному театрі.

Довідка УНІАН. На урочисті з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польщі прибуде близько 800 гостей з-за кордону, серед яких, Канцлер Німеччини, президенти Литви, Латвії, Естонії, Словаччини, Угорщини, Сербії, Афганістану, Хорватії, Чорногорії, Македонії, України та Грузії та представник Європейської комісії.