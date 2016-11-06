Під час виступу в Неваді Трампу довелося покинути сцену

Як передав з місця події кореспондент Бі-бі-сі, поки Трамп був відсутній, серед публіки поширився слух, що в зал проникла людина зі зброєю, і деякі учасники заходу поспішили до виходу. На допомогу співробітникам безпеки в цивільному поспішили люди в камуфляжі пісочного кольору, схожі на військових. Потім із зали вивели якогось чоловіка, проте невідомо, чи мав він відношення до події.

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"Ніхто не говорив, що нам буде просто, я хочу подякувати службі безпеки", - сказав кандидат, коли повернувся на сцену через кілька хвилин.

Секретна служба пізніше повідомила, що зброї в залі виявлено не було, а інцидент стався через те, що якийсь чоловік підійшов до сцени, на якій перебував кандидат, і голосно вигукнув: "пушка!". Мотиви його вчинку з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування, проведеного телеканалом ABC і газетою Washington Post, за кандидата від демократів Хілларі Клінтон готові проголосувати 48% американців, а за Трампа - 43%. При цьому більше половини тих, хто має намір підтримати Трампа, за їхніми словами, роблять це не заради нього, а щоб бути проти Клінтон.