Ющенко і Качинський обмінялися думками щодо ситуації в своїх країнах

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив із Президентом Республіки Польща Лєхом КАЧИНСЬКИМ світову фінансову кризу і шляхи подолання її наслідків для національних економік.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, зустріч В.ЮЩЕНКА і Л.КАЧИНСЬКИЙ відбулась у рамках одноденного робочого візиту Президента України до Польщі з нагоди 90-ї річниці відновлення незалежності Польської держави.

Під час зустрічі сторони також обговорили актуальні питання двосторонніх відносин.

Глави держав обмінялися думками про внутрішньополітичну ситуацію у своїх країнах.

Президент Польщі підтвердив українській стороні свою участь у заходах з нагоди 75-х роковин Голодомору в Україні.