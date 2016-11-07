Битва за Мосул: лідер ІДІЛ використовує 150 сімей як щит від авіаударів - іракська армія

Про це повідомляє прес-служба Збройних сил Іраку в Twitter.

"Джерела в розвідці підтвердили втечу терориста Абу Бакра аль-Багдаді з Мосула разом зі 150 сім'ями з метою прикритися за їх допомогою від авіаударів", - йдеться в повідомленні.

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Раніше глава МЗС Великобританії Борис Джонсон, посилаючись на дані західних спецслужб, заявив, що лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді покинув іракський Мосул.

Нагадаємо, 2 листопада іракська армія прорвала лінію фронту в Мосулі, не зазнавши втрат. Напередодні війська Іраку увійшли в околиці Мосула – вперше з 2014 року, коли місто було захоплено ІДІЛ. Проте пізніше іракські сили спеціального призначення в околицях Мосула призупинили наступ через погану погоду.