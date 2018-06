Мадонна виступила з несподіваним вуличним концертом на підтримку Клінтон (відео)

Про це повідомляє Rolling Stone.

Виступ Мадонни відбувся в Нью-Йорку і складався з п'яти пісень.

Читайте такожForbes назвав найбільш високооплачуваних співачок світу

Зокрема вона заспівала "Like a Prayer", "Don't Tell Me", "Express Yourself" та "Rebel Heart."

"Це концерт про мир. Ми будемо вибирати президента, який збереже Америку великою, якою вона є", - сказала Мадонна.

Нагадаємо, що сьогодні проходять вибори президента США.