Мадонна виступила з несподіваним вуличним концертом на підтримку Клінтон (відео)
09:18, 08 листопада 2016Світ
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Співачка Мадонна виступила з несподіваним вуличним концертом на підтримку кандидата в президенти від Демократичної партії США Хілларі Клінтон.
Мадонна виконала п'ять пісень на підтримку Клінтон / скріншот
Про це повідомляє Rolling Stone.
Виступ Мадонни відбувся в Нью-Йорку і складався з п'яти пісень.
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Зокрема вона заспівала "Like a Prayer", "Don't Tell Me", "Express Yourself" та "Rebel Heart."
"Це концерт про мир. Ми будемо вибирати президента, який збереже Америку великою, якою вона є", - сказала Мадонна.
Нагадаємо, що сьогодні проходять вибори президента США.
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