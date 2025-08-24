Україна потребуватиме постійної підтримки для захисту і стримування будь-якої майбутньої російської агресії.
Такий прогноз зробив міністр оборони Нідерландів, який тимчасово виконує обов’язки міністра закордонних справ Рубен Брекельманс у коментарі Укрінформу.
"Що стосується військової допомоги - ми повинні її продовжувати. І робити це зараз, тому що Україна має тримати оборону на полі бою. Якщо буде припинення вогню чи мирна угода, Україна все одно потребуватиме постійної підтримки - для захисту і стримування будь-якої майбутньої російської агресії. Саме тому ми говоримо про гарантії безпеки", - пояснив свою точку зору Брекельманс.
Він додав, що після зустрічей на Алясці та у Вашингтоні ключове завдання полягає в тому, щоб США, Україна та Європа узгодили єдине бачення гарантій безпеки.
"Важливо, щоб США, Україна та європейські країни визначилися: що ми маємо на увазі під гарантіями безпеки? Якщо ми зможемо дійти до спільного розуміння - тоді стане зрозуміло, хто і що може робити", - сказав міністр.
При цьому він попередив, що досягнення спільного розуміння вимагає часу, алеУкраїна, США та країни Європи наполегливо над цим працюють:
"Це стане частиною переговорного процесу з РФ і це буде нелегко. Але зрештою, саме українці мають вирішувати своє майбутнє".
Гарантії безпеки для України
Вчора президент Володимир Зеленський заявив, що розуміння архітектури гарантій безпеки для України буде представлено найближчим часом.
А перед цим, 22 серпня, перебуваючи у Києві, генсекретар НАТО Марк Рютте зазначав, що йде робота над визначенням безпекових гарантій для України.