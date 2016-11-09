Путін привітав Трампа з перемогою: сподівається вивести відносини країн з "кризового стану"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, в телеграмі Путін висловив сподівання на спільну роботу з "виведення російсько-американських відносин з кризового стану", а також з вирішення актуальних питань міжнародного порядку денного та пошуку ефективних відповідей на виклики глобальній безпеці.

Читайте такожТрамп: Ми порозуміємося з усіма країнами, повірте мені (відео)

Президент Росії також висловив упевненість, що "побудова конструктивного діалогу між Москвою і Вашингтоном, який ґрунтується на принципах рівноправності, взаємної поваги та реального врахування позицій один одного, відповідає інтересам народів обох країн і всього світового співтовариства".

Путін побажав Трампу успіхів у діяльності на чолі держави.

Перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням перемоги в цьому штаті він набрав 279 голосів з 270, необхідних для перемоги.