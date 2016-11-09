Туск заявив про невизначеність у відносинах між ЄС та США після перемоги Трампа на виборах
Президент Європейської ради Дональд Туск заявив про невизначеність у відносинах між Євросоюзом та Сполученими Штатами Америки після перемоги кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах президента США, але висловив сподівання, що США залишаться сильним партнером ЄС.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Туск заявив сьогодні, коментуючи результати президентських виборів у США.
«Цього ранку ми вітали обраного президентом Дональда Трампа з перемогою. Поважаючи демократичний вибір американського народу, нам, водночас, відомо про нові виклики, які приносить цей результат. Один з них на цей момент – невизначеність щодо майбутнього наших трансатлантичних відносин», - заявив президент ЄР.
Туск нагадав, що у минулому саме мігранти з європейських країн розбудовували США.
«Італійці, поляки, німці, ірландці, іспанці – кожна країна ЄС допомагала становленню Америки», своєю чергою, США «зробили більше, ніж будь-хто, щоб допомогти розбудувати ЄС».
«Наші зв’язки є сильними. Ніхто не може їх забрати чи зробити так, щоб ми добровільно віддали наші спільні цінності - такі як свобода, солідарність та повага до особистості», - наголосив президент Євроради.
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При цьому Туск висловив думку, що події останніх місяців та днів необхідно розглядати, «як попереджувальний сигнал для всіх, хто вірить в ліберальну демократію».
«Це означає, що ми, нарешті, повинні діяти разом і повернути зміст напрямку, повернути впевненість та зміст порядку, також у глобальному контексті, коли ми говоримо про безпеку. ЄС та США не мають іншого вибору, ніж співпрацювати якнайтісніше. Я уважно слухав заклик обраного президентом Трампа до американської єдності. Я також хочу закликати до європейської та трансатлантичної єдності», - сказав президент ЄР.
На його переконання, будь-яка країна сьогодні не може бути великою, якщо вона знаходиться в ізоляції.
«Але я вірю, що Америка та Європа можуть, повинні та будуть працювати разом. Це в наших спільних інтересах. Ми повинні визнати, що це вимагає великих зусиль з обох сторін. ЄС сильний та надійний партнер і таким залишиться. Ми очікуємо того ж від Америки та її нового президента», - підкреслив Туск.