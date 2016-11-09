Туск заявив про невизначеність у відносинах між ЄС та США після перемоги Трампа на виборах

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Туск заявив сьогодні, коментуючи результати президентських виборів у США.

«Цього ранку ми вітали обраного президентом Дональда Трампа з перемогою. Поважаючи демократичний вибір американського народу, нам, водночас, відомо про нові виклики, які приносить цей результат. Один з них на цей момент – невизначеність щодо майбутнього наших трансатлантичних відносин», - заявив президент ЄР.

Туск нагадав, що у минулому саме мігранти з європейських країн розбудовували США.

«Італійці, поляки, німці, ірландці, іспанці – кожна країна ЄС допомагала становленню Америки», своєю чергою, США «зробили більше, ніж будь-хто, щоб допомогти розбудувати ЄС».

«Наші зв’язки є сильними. Ніхто не може їх забрати чи зробити так, щоб ми добровільно віддали наші спільні цінності - такі як свобода, солідарність та повага до особистості», - наголосив президент Євроради.

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При цьому Туск висловив думку, що події останніх місяців та днів необхідно розглядати, «як попереджувальний сигнал для всіх, хто вірить в ліберальну демократію».

«Це означає, що ми, нарешті, повинні діяти разом і повернути зміст напрямку, повернути впевненість та зміст порядку, також у глобальному контексті, коли ми говоримо про безпеку. ЄС та США не мають іншого вибору, ніж співпрацювати якнайтісніше. Я уважно слухав заклик обраного президентом Трампа до американської єдності. Я також хочу закликати до європейської та трансатлантичної єдності», - сказав президент ЄР.

На його переконання, будь-яка країна сьогодні не може бути великою, якщо вона знаходиться в ізоляції.

«Але я вірю, що Америка та Європа можуть, повинні та будуть працювати разом. Це в наших спільних інтересах. Ми повинні визнати, що це вимагає великих зусиль з обох сторін. ЄС сильний та надійний партнер і таким залишиться. Ми очікуємо того ж від Америки та її нового президента», - підкреслив Туск.