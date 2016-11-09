"Ми одна команда": Обама вперше виступив з промовою після перемоги Трампа на виборах

Про це він заявив за підсумками виборів президента США (виступ транслювався на сайті Білого Дому).

Обама нагадав, що близько 3:30 ранку він зателефонував до новообраного президента Дональда Трампа, щоб привітати його з перемогою у виборах та запросити у четвер до Білого Дому, щоб обговорити можливість "забезпечення успішного перехідного періоду поміж нашими президентствами".

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При цьому президент США звернув увагу, що не є секретом, що він з Трампом має доволі істотні розбіжності, як це було і вісім років тому, коли президентом був Джордж Буш-молодший, але перехідний період відбувся спокійно.

"І одна річ, яку ви швидко усвідомлюєте на цій роботі, полягає у тому, що президентство і віце-президентство є більшим за будь-кого з нас. Тому я доручив моїй команді взяти за приклад те, що команда президента Буша встановила вісім років тому, і працювати настільки наполегливо, наскільки ми зможемо, щоб забезпечити успішний перехід для новообраного президента", - наголосив Обама.

У цьому зв'язку він сказав, що "усі ми переживаємо за успіх, об'єднання і керування країною".

"Мирний перехід влади є однією з визначних ознак нашої демократії. І впродовж наступних декількох місяців, ми збираємось це продемонструвати світу", - наголосив Обама.

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Говорячи про підсумки виборів, Обама сказав, що «молоді люди, які тільки прийшли в політику, можуть бути збентежені результатами, проте я хочу, щоб ви знали, ви повинні залишатися натхненними і не ставати цинічними».

Чинний президент США заявив, що програш підтримуваного боку виборів завжди сумна подія, однак на наступний день після оголошення результатів потрібно пам'ятати, що «ми одна команда, в першу чергу ми не демократи, не республіканці, а американці і патріоти», тому необхідно намагатися робити все можливе для покращення життя в країні, пише РБК.

Як повідомляв УНІАН, перемога Трампа стала очевидною після підрахунку голосів у штаті Вісконсін. З урахуванням його перемоги в цьому штаті він набрав більше 270 голосів, необхідних для перемоги.