У Сіетлі поряд із мітингом проти Трампа відкрили стрілянину: поранені п'ять осіб

07:43, 10 листопада 2016
Світ
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Стан двох постраждалих критичний.

Колін Diltz/Сіетл Таймс

У середу ввечері за місцевим часом у центрі Сіетла неподалік від місця, де проходив "антитрампівський" мітинг, невідомий відкрив стрілянину по людям. Про це пише Seattle Times. П'ятеро людей поранені. Двоє чоловіків у критичному стані, ще двоє постраждалих – у важкому.

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Як повідомили в місцевій поліції, стрілянина сталася близько 7 вечора на великій автобусній зупинці. За словами очевидців, люди сперечалися, зловмисник почав відходити від них, а потім повернувся і відкрив вогонь. Щонайменше один постраждалий, швидше за все, був сторонньою людиною.

Раніше УНІАН повідомляв, що стихійні демонстрації пройшли в десятках міст, зокрема в Лос-Анджелесі і Портленді. У Вашингтоні під Білим домом ще зранку зібралися більше 5 сотень обурених результатами виборів американців.

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