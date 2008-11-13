Хто має зберігати стратегічні запасів нафти?

Єврокомісія пропонує частину стратегічних запасів нафти утримувати за рахунок держав - членів Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у проекті Директиви, схваленої сьогодні Єврокомісією.

У пояснювальній записці зазначається, що вимога мати стратегічні запаси нафти діє в ЄС із 1968 року, однак різні країни-члени створили різні механізми для її реалізації: зберігання запасів нафти державою, створення спеціальних державних агентств із стратегічних запасів нафти, або зберігання запасів нафти приватними компаніями.

Єврокомісія вважає, що було б краще, щоб частина стратегічних запасів належала державі або державним агентствам. У зв`язку з цим ЄК пропонує запровадити «необов`язкове» створення таких специфічних стратегічних запасів протягом трьох років із можливим переходом до обов`язкової наявності таких запасів.

Крім того, у проекті Директиви Комісія пропонує запровадити щотижневі повідомлення про запаси нафти комерційних компаній, аналогічні тим, які вже надходять про державні запаси. На переконання Комісії, це дасть можливість зменшити спекулятивні «стрибки» цін на ринку, викликані необізнаністю.

Проект Директиви буде переданий на розгляд Європарламенту і Раді ЄС.