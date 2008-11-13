Експерт: матрос, звинувачений у трагедії "Нерпи", не міг включити систему

Заява Слідчого комітету при Прокуратурі (СКП) РФ про те, що аварію на атомному підводному човні "Нерпа", яка забрала 20 життів, влаштував матрос, на власний розсуд включивши систему пожежогасіння, викликали сумніви у глави Генштабу Збройних сил Росії Миколи Макарова і у товаришів по службі того самого матроса.

У четвер "Российская газета" повідомила, що звинуваченого матроса звуть Дмитро Гробов, він уже заарештований. За даними видання, заарештований ще один з трьох вахтових, які перебували в носовому відсіку під час аварії, - Олексій Васильєв.

СКП поки що прізвищ не називає. Її офіційний представник Володимир Маркін заявив РІА Новости, що до пред`явлення звинувачення прізвища підозрюваних оприлюднювати не буде.

Тим часом глава Генштабу Збройних сил Микола Макаров закликав слідство не поспішати з висновками.

Співрозмовник у комісії з розслідування повідомив РІА “Новости”, що слідству ще треба встановити, яким чином систему пожежегасіння міг включити матрос, який не мав до неї допуску. "Допуск до системи мають члени екіпажа рангом не нижче за старшого офіцера. Неможливо просто включити систему, яка захищена кількома рівнями підтвердження", - заявив експерт.

Товариші по службі матроса, обвинуваченого в несанкціонованому включенні протипожежної системи на АПЧ "Нерпа", упевнені в його непричетності до аварії. "Я і багато наших підводників знаємо його досить давно. Ми не вперше плаваємо разом. Особисто я знаю його більше п`яти років. Це відмінний фахівець і дисциплінований моряк. Він просто не міг якимось чином включити систему пожежегасіння", - повідомив РІА Новини один з постраждалих офіцерів, який був присутній на похоронах загиблих приморців.

За його словами, включити систему пожежогасінні одночасно в двох відсіках технічно практично неможливо.

"Це програмна помилка, однозначно. Зараз просто треба знайти крайнього, на якого можна все повісити", - заявив співрозмовник агентства.