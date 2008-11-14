Ющенко і Обама домовилися провести зустріч

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з новообраним Президентом Сполучених Штатів Америки Бараком ОБАМОЮ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, В.ЮЩЕНКО привітав Б.ОБАМУ з перемогою на виборах Президента США.

«Від імені народу України та від мене особисто прийміть найщиріші привітання з вашою блискучою перемогою на президентських виборах та обранням на посаду Президента США», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України відзначив важливість посилення співпраці з Б.ОБАМОЮ і його командою.

Також В.ЮЩЕНКО і Б.ОБАМА підтвердили взаємну зацікавленість у подальшому розвитку українсько-американського партнерства.

Співрозмовники домовилися провести зустріч невдовзі після церемонії інавгурації Президента США.