Два українці загинули в авіакатастрофі в Іраку

Два українці загинули 13 листопада в результаті катастрофи цивільного літака Ан-12 британської авіакомпанії British Gulf в районі міста Фалуджа (Ірак), повідомляють Українські новини з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.

За попередніми даними в катастрофі загинули всі семеро осіб, що були на борту літака.

Загиблі українці були членами екіпажу.

Посольства України в Іраку та Об`єднаних Арабських Еміратах підтримують постійний контакт з представниками британської компанії для отримання інформації про подію та транспортування тіл загиблих на батьківщину.

Справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби МЗС.