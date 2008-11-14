Два українці загинули в авіакатастрофі в Іраку
21:50, 14 листопада 2008Світ
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Обидва - члени екіпажу Ан-12
Два українці загинули 13 листопада в результаті катастрофи цивільного літака Ан-12 британської авіакомпанії British Gulf в районі міста Фалуджа (Ірак), повідомляють Українські новини з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ.
За попередніми даними в катастрофі загинули всі семеро осіб, що були на борту літака.
Загиблі українці були членами екіпажу.
Посольства України в Іраку та Об`єднаних Арабських Еміратах підтримують постійний контакт з представниками британської компанії для отримання інформації про подію та транспортування тіл загиблих на батьківщину.
Справа перебуває на особливому контролі департаменту консульської служби МЗС.
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