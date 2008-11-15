Пентагон замовив високошвидкісні судна

Американське відділення австралійської кораблебудівної компанії AustalUSA поставить Сухопутним військам і ВМС США 10 високошвидкісних кораблів, повідомляє Defensenews. Контракт, вартість якого оцінюється в 1,6 мільярда доларів, за неофіційними даними може бути збільшений до 25 одиниць.

На отримання цього контракту також претендувала австралійська компанія Incat в співдружності з американською Bollinger, а також General Dynamics Bath Iron Works спільно з компанією Rolls-Royce. Проте свій вибір американські військові зупинили на AustalUSA.

Дизайн і характеристики нових кораблів буде схожі з судном WestPac Express, що його використовує корпус морської піхоти США на одній із своїх військових баз в районі Японії. Кораблі, призначені для Сухопутних військ, матимуть деякі відмінності від тих, що виробник будуватиме для ВМС. Перший з них, фіксована вартість якого становить близько 185 мільйонів доларів, буде доставлений замовникові в листопаді 2011 року.

За останні кілька років Пентагон вже брав в оренду подібні судна у австралійських компаній, що займаються виробництвом як військових, так і цивільних високошвидкісних кораблів. Їх швидкість у середньому становить 35-45 вузлів (60-80 кілометрів на годину).

Згідно з офіційною інформацією американського флоту, судна головним чином використовувалися підрозділами ВМС, Сухопутних військ і корпусу морської піхоти для транспортування людей, боєприпасів і матеріальних засобів. Вони, зокрема, були задіяні військовими в Іраку, в районі узбережжя Сомалі і в Перській затоці. Кораблі цього типу добре виявили себе під час спільних операцій за участю підрозділів різних родів військ.

Лента.ру