«Велика двадцятка» не хоче пускати сторонніх до свого клубу

Лідери G20, присутні у суботу у Вашингтоні для обговорення заходів з подолання світової фінансової кризи, поки не дійшли згоди щодо трансформації "двадцятки", повідомив журналістам помічник президента РФ Аркадій Дворкович.

"Дехто пропонуює реформувати "двадцятку" в ширший форум, але згоди не досягнуто", - цитують політика РІА новості. За словами Дворковича, поки "жодних планів трансформації форуму міністрів фінансів і голів Центральних банків в постійно діючий форум лідерів країн "двадцятки" немає". Водночас Дворкович підкреслив, що "двадцятка" має стати координатором реформування світової фінансової архітектури, а інші наявні формати, перш за все формат "вісімки", мають відповідати на питання глобальної безпеки.