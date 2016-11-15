Сноуден допускає посилення стеження в США після обрання Трампа

Про це заявив колишній підрядник Агентства національної безпеки Едвард Сноуден, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Едвард Сноуден в 2013 році розповів про методи електронного стеження американських спецслужб. Після цього влада США заявила про те, що обмежать стеження за людьми всередині країни.

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Однак Сноуден у ході телеконференції, організованою юридичним факультетом університету Буенос-Айреса, зазначив, що ця політика скоро може бути змінена новими лідерами США, «цінності яких дуже відрізняються».

Раніше Сноуден заявляв, що «було б божевіллям» виключати можливість його екстрадиції з Росії в США після обрання Дональда Трампа президентом країни.

Сноуден не виключив, що між Трампом і російським президентом Володимиром Путіним є домовленість на цей рахунок.