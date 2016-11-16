Дві третини росіян хотіли б залишити Путіна президентом після 2018 року - опитування

Про це пише газета "Ведомости" з посиланням на дані "Левада-центру".

Число тих, хто не хоче четвертого путінського терміну, з жовтня 2012 року упала з 40 до 19%, відзначає видання. 26% росіян вважають, що до наступних президентських виборів у Росії може з'явитися лідер, здатний замінити Путіна. Чотири роки тому кількість таких респондентів було майже в два рази більше – 49%.

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Як зазначив у бесіді з виданням соціолог «Левада-центру» Денис Волков, після 2008 року в Росії зростало число тих, хто вважав, що країна йде в глухий кут, і до подій 2014 року легітимність влади залишалася низькою, незважаючи на те що вона впоралася з протестами.

«Рейтинг партії влади впав рейтинг президента тримається на колишньому рівні», – зазначає соціолог «Левада-центру» Денис Волков.

Про нового лідера, за словами соціолога, кажуть ті, хто не задоволений життям і хотів би, щоб при владі опинився хтось інший, але при цьому мало розуміє, як функціонує політична система