ЗМІ повідомили, хто першим зі світових лідерів зустрінеться із Трампом після його перемоги на виборах

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Зустріч в Нью-Йорку пройде на тлі стурбованості з приводу майбутнього напрямку зовнішньої політики найбільшого союзника Токіо. Адже під час кампанії Трамп заявляв, що Японія і Південна Корея потрібні докладати більше зусиль для утримання американських військ на азіатській землі.

Він також засудив велику торговельну угоду президента Обами з Японією та іншими країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

США і Японія були ключовими союзниками з моменту закінчення Другої світової війни, коли Штати допомогли Японії відновити свою економіку.

Читайте такожСаудівська Аравія застерегла Трампа від заборони імпорту нафти в США

Абе зупиниться в Нью-Йорку на своєму шляху до саміту Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Перу. Але подробиці зустрічі в четвер не ясні.

"Там було багато плутанини", – сказав агентству Рейтер японський чиновник. Також залишається неясним, хто ще може бути на зустрічі з Абе.

"Ми хочемо захистити наш союз зі Сполученими Штатами під час перехідного періоду", – прокоментував заплановану зустріч високопоставлений японський чиновник міністерства закордонних справ Тетсуйя Отсуру.

Читайте такожМер Нью-Йорка пообіцяв Трампу захищати від депортації мігрантів

Бі-бі-сі зазначає, що Трамп після перемоги на виборах дещо пом'якшив свою риторику, але спостерігачі сумніваються, чи збережуться основи повоєнної політики США по відношенню до Азії.

Переговори на високому рівні рідко проводяться в такому неформальному контексті і Токіо прагне звести до мінімуму невизначеність під час процесу передачі влади.