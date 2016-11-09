Після перемоги Трампа підтримка України з боку США продовжиться - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав президент Інституту політики та маркетингових досліджень імені Т.Г.Шевченка Володимир Бондаренко.

«Я думаю, що послідовність партнерства України і США збережеться. Підтримка України продовжиться, про це і посол США в Україні сказал», - зауважив Бондаренко.

За словами експерта, «безумовно великий крен в політиці США буде на об’єднання американської економіки, але все ж таки Трамп постійно заявляв, що буде і підтримка демократії в усьому світі».

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«Приклеювання Трампа до Путіна - все таки перебільшення, і воно пов’язане якраз із гостротою політичної боротьби. Це відома політична технологія, коли треба одного з кандидатів прив’язати до найбільшого зла, яке існує в світі. Трамп - дуже зважена людина й американець до мозку кісток, і він, безумовно, буде просувати американські інтереси, які пов’язані з інтересами України», - сказав Бондаренко.