Більшість німців хотіли би знову бачити Меркель на посаді канцлера ФРН – опитування

Про це свідчать результати останнього соціологічного дослідження, проведеного інститутом Emnid, передає Німецька хвиля з посиланням на Bild am Sonntag.

Згідно з даними дослідження, 55 відсотків опитаних висловлюються за те, щоб Меркель знову очолювала німецький уряд після парламентських виборів, що відбудуться 2017 року. Натомість 39 відсотків респондентів не хочуть знову бачити Меркель у канцлерському кріслі.

Найбільшу підтримку за четвертий термін канцлер ФРН має серед прибічників християнських демократів (92 відсотки) і серед жінок (66 відсотків).

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Крім того, більшість опитаних, які збираються на майбутніх виборах голосувати за теперішнього "молодшого" коаліційного партнера - Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), теж хочуть, щоб Меркель знову очолювала уряд ФРН. За це висловилися 54 відсотки опитаного електорату СДПН.

У порівнянні з серпнем 2016 року рейтинг канцлера ФРН суттєво зріс. Тоді за те, щоб вона очолювала уряд і після наступних виборів, висловлювалося лише 42 відсотки опитаних, натомість 50 відсотків були проти.

Як очікується, сьогодні увечері, 20 листопада, після завершення засідання партійного керівництва ХДС Меркель може повідомити, чи висуватиметься знову на посаду голови ХДС і на посаду керівника уряду.

Вона очолює ХДС з квітня 2000 року, а з листопада 2005 року обіймає посаду канцлера Німеччини.