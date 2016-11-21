Путін пояснив, чому Росія гостро реагує на розширення НАТО

"Чому ми так гостро реагуємо на розширення НАТО? Нас турбує практика прийняття рішень. Я знаю, як приймаються рішення. Коли країна стає членом НАТО, їй вже дуже важко чинити опір тиску з боку такої великої країни, лідера НАТО, як США", - цитує Путіна РИА Новости.

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Путін зазначив, що після приєднання до альянсу в цих державах може з'явитися "все, що завгодно" — системи протиракетної оборони і нові бази, а якщо знадобиться — і новий ударний комплекс.

"А нам що робити? Ми повинні в цьому зв'язку вживати контрзаходи, тобто ставити під удар наши ракетні системи, ті об'єкти, які, на нашу думку, починають нам загрожувати. Ситуація напружує", — підкреслив російський президент.