Путін заявив про готовність РФ "ставити під удар ракетних систем" об'єкти НАТО, які Москва вважає загрозою

Росія «вживатиме контрзаходів та ставитиме під удар ракетних систем" об'єкти НАТО, які, на думку РФ, будуть їй загрожувати. Про це в інтерв'ю для фільму Олівера Стоуна "Україна в огні" заявив президент РФ Володимир Путін, пише ТАСС.

Російський президент заявив, що у нього "складається відчуття, що в НАТО для підтримки країн-членів у "покорі" і для дисципліни створюється "образ зовнішнього ворога".

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"Ми повинні в цьому зв'язку вживати контрзаходів, тобто ставити під удар наших ракетних систем ті об'єкти, які, на нашу думку, починають нам загрожувати. Ситуація напружує", - заявив Путін.

Також він пояснив, чому Росія "гостро реагує на розширення НАТО".

"Нас турбує практика прийняття рішень. Я знаю, як приймаються (рішення в НАТО)... Коли країна стає членом НАТО, їй уже важко чинити опір тиску з боку такої великої країни-лідера НАТО, як США, і там легко може з'явитися все, що завгодно - і система ПРО, і нові бази, і якщо буде потрібно - нові ударні комплекси ", - заявив він.

Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї НАТО визнав агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі.

«Сьогодні під час розгляду на Комітеті ПА НАТО резолюції "Підтримка пост-Варшавської стратегії оборони та стримування" беззаперечно було визнано агресію Росії проти України головним фактором дестабілізації безпекової ситуації в світі», - повідомила голова Постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз, яка у складі української делегації у Стамбулі перебуває на 62-й сесії асамблеї. За її словами, в рамках обговорення резолюції досягнуто рішення про те, що однією з форм реагування на дії агресора буде рішуча підтримка України.