Авіаудар по лікарні в Алеппо: Associated Press опублікувало відео з камер спостереження

За інформацією Associated Press, запис було зроблено в одній з дитячих лікарень в східному Алеппо в п'ятницю, 18 листопада.

Читайте такожБілий дім: огидним діям Путіна та Асада в Алеппо не може бути виправдання

Нагадаємо, в контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після декількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в Алеппо в результаті інтенсивних повітряних ударів та артилерійських обстрілів, що відбулися 19 листопада, загинули десятки людей.