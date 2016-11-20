Авіаудар по лікарні в Алеппо: Associated Press опублікувало відео з камер спостереження

17:48, 20 листопада 2016
Світ
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Опубліковано відео з лікувального закладу в Алеппо під час авіаудару.

За інформацією Associated Press, запис було зроблено в одній з дитячих лікарень в східному Алеппо в п'ятницю, 18 листопада.

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Нагадаємо, в контрольованій повстанцями східній частині сирійського міста Алеппо після декількох днів авіаударів зруйновані всі лікарні.

Як повідомляв УНІАН, в Алеппо в результаті інтенсивних повітряних ударів та артилерійських обстрілів, що відбулися 19 листопада, загинули десятки людей.

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