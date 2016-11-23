Австралійка залишила в будинку без їжі і води 14 кішок, які з'їли одна одну (фото, відео)

Австралійський суд пред'явив жінці з міста Аделаїда звинувачення у жорстокому поводженні з тваринами після того, як вона залишила в будинку без їжі та води 14 кішок. Про це пише Російська служба ВВС.

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Інспектори виявили тварин у вересні 2015 року в будинку 43-річної жінки. Один кіт був живий, але сильно охляв.

Як зазначила старший інспектор Королівського товариства захисту тварин від жорстокого поводження (RSPCA) Адреа Льюїс, знахідка справила гнітюче враження на інспекторів.

"Вони часто бачать жахливі речі, але цей випадок залишиться в їх пам'яті надовго. Люди не повинні кидати своїх тварин. Кожна людина зобов'язана піклуватися про своїх домашніх вихованців", - сказала Льюїс.

За її словами, кота, який вижив, прихистила одна з родин в Аделаїді.

На відео, знятому співробітниками RSPCA при огляді, видно, що в будинку панує безладдя, всюди розкидані екскременти і рештки тварин.

Увага! Відео містить шокуючі кадри.

Судді призначили недбайливій господині 12-місячний випробувальний термін, їй також заборонено заводити домашніх тварин.