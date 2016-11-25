EurActiv пояснив, до яких змін серед керівництва ЄС може призвести відставка Шульца

Юнкер був задоволений Шульцом як головою Європарламенту, передає ЄвроПравда з посиланням на EurActiv.

"Посада голови Європарламенту розподілялася за ротаційним принципом між ЄНП та європейськими соціалістами за угодою від 2007 року. Лідер ліберальної групи ALDE був поза цією грою", – зазначає видання.

Видання наголошує, що ймовірність того, що соціалісти зможуть отримати посаду голови парламенту із січня, в той час як кілька кандидатів ЄНП в черзі, дуже мала.

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"Відхід Юнкера буде першою справою, яку потрібно зробити, коли хтось хоче зробити ЄС кращим", – повідомило виданню добре поінформоване джерело в інституціях ЄС.

За словами джерела, Меркель, чия думка про продуктивність Юнкера значно погіршився, хотіла б його замінити, аби дати можливість ЄС "перезавантажитися".

"ЄС потрібен новий старт, і відхід Шульца – це дуже хороша новина", – сказав співрозмовник видання.

Юнкер вже був під тиском з вимогою про відставку приблизно квартал тому, коли його розкритикували країни Вишеградської за діяльність з врегулювання кризи біженців.

"Очевидною заміною Юнкеру мав би стати перший віце-президент Франс Тіммерманс, голландський соціаліст, що дуже зручно, з одного боку, проте у середовищі соціалістів не всі хочуть його підвищення", – цитує EurActiv свого співрозмовника.

Раніше повідомлялося, що президент Європарламенту Мартін Шульцоголосив, що не буде претендувати на посаду президента ЄП на новий термін, а балотуватиметься до німецького Бундестагу наступного року.