Президент ЄП піде з посади, боротиметься за владу у Німеччині - Politico

У розмові з журналістами він повідомив, що детальніше розповість про свої плани у четвер зранку, передає ЄвроПравда з посиланням на Politico.

"Я збираюся зробити публічну заяву сьогодні о 9:30", – сказав Шульц виданню по телефону.

Таким чином Шульц підтвердив інформацію німецького видання Sueddeutsche Zeitung, яке напередодні повідомило, що Шульц напевно повернеться до внутрішньополітичного життя Німеччини.

За інформацією видання, Щульц буде першим у списку німецької соціал-демократичної партії на виборах до Бундестагу від землі Північна Рейн-Вестфалія.

Також повідомляється про те, що Шульц може стати лідером партії на національному рівні.

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Раніше повідомлялося, що Шульц прагне бути кандидатом у канцлери ФРН від Соціал-демократичної партії Німеччини.

Як писала раніше газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, очільник СДПН Зігмар Габріель хотів запропонувати Шульцу посаду глави МЗС після того, коли її залишить Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Проте, за даними джерел видання, Шульц не так претендує на крісло глави зовнішньополітичного відомства, скільки прагне вступити в боротьбу за посаду канцлера.

Варто додати, що в Німеччині в разі формування коаліції за результатами парламентських виборів лідер другої партії отримує посаду міністра закордонних справ.

У середовищі СДПН саме Мартін Шульц вважається найбільш кваліфікованим кандидатом на цю посаду замість Штайнмаєра, якого планується висунути на посаду президента ФРН.

Як відомо, канцлер Німеччини Ангела Меркель буде балотуватися на четвертий термін на посаду канцлера країни.