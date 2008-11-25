Барак Обама: ситуація в економіці США, ймовірно, погіршиться

Ситуація в економіці США, ймовірно, погіршиться перед тим, як вона "піде на поліпшення”, заявив обраний президент Сполучених Штатів Барак Обама на прес-конференції в Чикаго. При цьому він висловив упевненість, що "США, як і раніше, витримають кризу".

"Деякі експерти вважають, що ми можемо втратити мільйони робочих місць наступного року", - зазначив Б.Обама і закликав американський Конгрес почати роботу над планом відновлення національної економіки, згідно з яким планується створити 2,5 млн. нових робочих місць до січня 2011 р., щоб у січні 2009 р. нова адміністрація могла "взятися до справи без зволікання". Виступаючи перед журналістами, Б.Обама не уточнив вартість дворічного загальнонаціонального плану, але визнав, що "він буде дорогим". Деякі конгресмени-демократи називають цифру до 700 млрд дол.

Крім цього, Б.Обама висловив здивування, чому так звана велика "детройтська трійка" (General Motors, Ford і Chrysler) не склала кращого плану дій, ніж звернутися до Конгресу з проханням схвалити виділення їм кредиту у розмірі 25 млрд дол., передає Associated Press.

На прес-конференції в Чикаго майбутній глава Білого дому також назвав імена членів своєї групи економічних помічників. На посаду міністра фінансів США Б.Обама запропонував кандидатуру 47-річного Тімоті Гейтнера - голову Федерального резервного банку Нью-Йорка. Б.Обама зазначив, що США "зустрілися з економічною кризою в історичній пропорційності", і Т.Гейтнер, що "який має незрівняний досвід, здатний вразити світову економічну кризу в самісіньке серце".

Б.Обама запропонував призначити головою Національної економічної ради 53-річного Лоуренса Саммерса - міністра фінансів в уряді Білла Клінтона, який координуватиме діяльність адміністрації Б.Обами в економічній сфері.

Обраний американський президент також запропонував на посаду голови Ради економічних консультантів при Білому домі кандидатуру Крістіни Ромер, професора економіки Каліфорнійського університету в Берклі.

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