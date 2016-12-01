Туреччина не гість, а господар в Європі - Ердоган

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган на зустрічі з групою провінційних керівників в президентському палаці в Анкарі, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Туреччина не гість, а господар в Європі, сказав він.

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"Туреччина готова стати повноправним членом ЄС, якщо керівництво Євросоюзу відмовиться від політики подвійних стандартів", - зазначив Ердоган. Анкара втомилася чекати від ЄС відповіді, сказав він.

Заявку на вступ до ЄС Туреччина подала ще в 1987 році. Переговори про включення країни в Євросоюз почалися в 2005 році.

Один з найбільш суперечливих питань у відносинах між Туреччиною і ЄС - міграційна політика.

В березні 2016 року сторони підписали угоду, в якій прописані жорсткі заходи, спрямовані на боротьбу з незаконною міграцією через Егейське море.

Березнева угода сприймається турецькою владою як крок Анкари назустріч Європі в питанні членства в ЄС .

1 грудня Ердоган поговорив по телефону з канцлером ФРН Ангелою Меркель, повідомляє Reuters з посиланням на неназвані джерела в адміністрації президента Туреччини.

За інформацією агентства, під час розмови обговорювалося питання про виконання Євросоюзом зобов'язань щодо міграційної кризи.