Естонія перестала бути боржником Світового банку і наблизилася до отримання статусу держави-кредитора, повідомила прес-служба міністерства фінансів республіки.

Як передає РІА «Новости»,договір про це в неділю підписали на річних зборах в Сінгапурі Світового банку і Міжнародного валютного фонду міністр фінансів Естонії Айвар СИЄРД і віце-президент СБ Шієго КАТСУ.

За словами А.СИЄРДА, те, що Естонія перестала бути боржником СБ, поза сумнівом вигідно для швидкого розвитку країни. Економіка Естонії досягла добрих результатів і республіка тепер в змозі надати значну допомогу економікам, що розвиваються.

З нових країн Євросоюзу цей процес вже пройшли Словенія (2004) та Чехія (2005).

Одночасно з Естонією боржником СБ перестала бути і Литва.

Естонія стала членом СБ в 1992 році. За 14 років членства в цій організації Естонія вісім разів брала кредит у СБ. Востаннє це було в 2000-му році.