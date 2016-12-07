У НАТО не бачать "безпосередніх загроз" для країн Альянсу

Таку впевненість він висловив сьогодні у Брюсселі, коментуючи на прохання УНІАН висловлювання Папи Римського Франциска про те, що світ перебуває у стані третьої світової війни.

Читайте такожГенсек НАТО: діалог Росії і НАТО – це не ознака слабкості

"Я зустрівся із Папою декілька тижнів тому, і ми обговорили ситуацію у сфері безпеки. Ми живемо у часи безпрецедентних викликів у сфері безпеки з більш непередбачуваним та небезпечним світом. Ми бачимо насилля та конфлікти у багатьох місцях, наприклад, в Україні, Сирії та Іраку. Але ми не бачимо безпосередньої загрози проти будь-якого союзника по НАТО", - заявив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО "тут для того, щоб забезпечити стабільність та колективний захист". "Ми занепокоєні, але не бачимо безпосередньо загрози для Альянсу", - підкреслив Столтенберг.