Демонстранти, що захопили аеропорт, розігнали поліцейських

Кількасот демонстрантів, що окупували основний термінал міжнародного аеропорту Бангкока у суботу, не підкорилися вимозі влади залишити аеропорт і прогнали кордони поліції приблизно з 150 осіб, повідомляє Associated Press.

Наразі демонстранти блокують два головні аеропорти Бангкока - "Дон Муанг" і "Суварнабхумі". Таким чином, країна опинилася в своєрідній повітряній блокаді. Працює аеропорт "Утапао", але його пропускна спроможність невелика.

У повідомленні не зазначено, в якому саме аеропорту демонстранти розігнали кордон поліцейських.

Поліцейські, які блокували підступи до аеропорту, швидко сіли по машинах і виїхали, коли побачили натовп демонстрантів, що біг в їх бік. Деякі з людей були з вогнепальною зброєю і металевими прутами. На знятих відеокадрах видно, як один з демонстрантів стріляв з пістолета. Про жертви поки не повідомляється.

Поліція Таїланду напередодні зажадала від антиурядових демонстрантів негайно залишити аеропорт Бангкока "Дон Муанг". У разі непокори правоохоронці пообіцяли вжити до протестуючих "необхідних заходів". Натомість прем`єр-міністр Таїланду Сомчай Вонгсават заявив, що цього разу заходи проти демонстрантів будуть "м`якими". Упевнитися в цьому він запросив правозахисників і журналістів.

РІА “Новости”