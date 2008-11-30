Підсумки «чорної п'ятниці»: $11 мільярдів виручки і смерть трьох людей

Співробітника торгової мережі Wal-Mart затоптали на смерть в одному з супермаркетів в штаті Нью-Йорк, він намагався стримати натовп, що увірвався в торговий зал.

Ще двоє покупців у Каліфорнії вистрілили один в одного, імовірно, не поділивши іграшки. Проте, американські ЗМІ оптимістично оцінили початок святкового шопінга - незважаючи на економічну депресію, "чорна п`ятниця" продемонструвала зростання продажів на 3% в порівнянні з відповідним днем минулого року. Можливо, це стало результатом небувалих знижок - в деяких магазинах ціни на товари були знижені на 75%. Покупцями цього дня стали майже 130 мільйонів осіб, підвищеною активністю відзначилися жителі південних штатів. Початок святкового шопінга показав, що особливим попитом користуються електроніка, текстиль, ювелірні прикраси середньої цінової ніші і дорогі іграшки.

Національна федерація рітейлерів очікує, що в цей сезон розпродажів, американці, незважаючи на економічну кризу, витратять 470 мільярдів доларів. Проте є і менш оптимістичні прогнози, відповідно до яких спад споживчої активності в порівнянні з торішнім сезоном знижок може скласти від 1% до 6-8%. Назва початку сезону знижок прижилася в 1960-і роки через пробки на дорогах, що виникають, коли вся країна рухається до молів і супермаркетів, охоплена спраглим бажанням вигідних покупок і придбання різдвяних подарунків.

Эхо Москвы