У ВАДА анонсували новий звіт щодо допінгу в російському спорті

Зміст доповіді, автором якої є канадський адвокат Річард Макларен, зберігається в таємниці. Але президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах 8 грудня поділився очікуваннями, що доповідь стане «негайним викликом» для світового спорту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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У липні 2016 року був оприлюднений перший звіт Макларена. В ньому йшлося, що російська держава впродовж кількох років підтримувала програму, яка передбачала вживання допінгу російськими спортсменами і приховування їхніх позитивних проб на допінг. Наслідком тієї доповіді стало відсторонення понад 110 російських спортсменів від участі в Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро.

Росія неодноразово відкидала висунуті в доповіді Макларена звинувачення. Новий міністр спорту Росії, колишній олімпійський чемпіон із фехтування Павло Колобков заявив 8 грудня, що його країна «оголосила війну» допінгу в намаганні відновити свою репутацію і становище в світовому спорті.