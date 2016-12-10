У Трампа порівняли доповідь ЦРУ про "російський слід" на виборах з історією про зброю масового знищення Хусейна

10:50, 10 грудня 2016
Світ
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Команда обраного президента США Дональда Трампа розкритикувала доповідь ЦРУ, в якій повідомляється про втручання Росії у вибори в США.

REUTERS

Про це повідомила газета The Washington Post.

«Доповідь написали ті ж самі люди, які стверджували, що у Саддама Хусейна є зброя масового знищення», - йдеться в заяві штабу Трампа. Там також зазначили, що "вибори давно закінчилися» і «зараз треба йти вперед» і «знову робити Америку великою».

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Американські спецслужби заявили про втручання Росії у президентські вибори США, повідомляла газета. Автори доповіді ЦРУ з'ясували, що люди, пов'язані з російським урядом, постачали сайту Wikileaks вкраденими електронними листами з штабу Демократичної партії США, виборчого штабу Хілларі Клінтон.

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Теги: #США#Трамп#вибори