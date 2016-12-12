Пєсков про спецпризначенців у Сирії: "всі питання не до мене", але "компоненти наземних сил" РФ були від самого початку

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

«Тактичні всі питання все-таки потрібно адресувати моїм колегам у Міністерстві оборони», - сказав Пєсков.

«Я тут можу тільки нагадати, що, так чи інакше, якісь компоненти наземних сил - вони з самого початку були присутні. Це ті, хто забезпечує безпеку в пунктах тимчасового базування і так далі», - відповів Пєсков на питання про наземну операцію російських сил у Сирії, яку раніше показало російське телебачення, оскільки Рада федерації дала дозвіл Путіну на використання військово-повітряних сил.

Довідка УНІАН. Телеканал «Россия 1» в програмі «Вести недели» показав сюжет про роботу російських сил спеціальних операцій у Сирії. Як йшлося в репортажі, основна мета підрозділу - боротьба з терористами-радикалами, спостереження за позиціями терористів, виявлення «за характерними ознаками» їх лідерів, надання координат для авіаударів.

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30 вересня 2015 року Рада федерації РФ за зверненням Путіна дала згоду на використання військово-повітряних сил РФ на території Сирії.

Країни Заходу і сирійська опозиція неодноразово звинувачували Росію в тому, що її літаки атакують у Сирії не позиції терористів, а противників президента Башара Асада.

30 вересня 2016 року в Кремлі, в річницю операції в Сирії заявили, що термін її проведення з самого початку не визначався.