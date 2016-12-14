У Бразилії відбулися зіткнення протестувальників з поліцією після рішення сенату заморозити зростання держвитрат

У столиці країни Бразиліа учасники протестів підпалили автобус і пройшли маршем до офісів телеканалу Globo TV, який, на їхню думку, підтримує міру, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У Сан-Паулу, найнаселенішому місті країни, учасники протестів напали на штаб-квартиру Федерації промисловості, що об'єднує великі підприємства регіону.

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Закон накладає 20-річний мораторій на зростання держвидатків, які можна буде нарощувати лише на величину інфляції попереднього року.

Опозиція стверджує, що міра найсильніше вдарить по найменш захищених верствах населення та особливо негативно позначиться на ситуації з освітою та охороною здоров'я, які і без того серйозно недофінансовуються державою.

Для затвердження закону було необхідно набрати 49 сенаторських голосів. У підсумку "за" проголосували 53 людини, "проти" - 19.

Перевага виявилася дещо меншою, ніж очікувала влада, однак це все одно велика перемога нового президента країни Мішеля Темера, який заступив на цю посаду 31 серпня. Обмежуючи зростання витрат, він сподівається вивести країну з найглибшої за останні десятиліття рецесії.