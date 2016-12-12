Шведська розвідка називає Росію головним джерелом кібератак на країну

Глава шведської військової розвідки генерал-майор Гуннар Карлсон заявив, що найбільшим джерелом кібератак на країну є Росія.

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"У нас є інформація про багато джерел "активностей", їх можна простежити більш або менш безпосередньо. Це може бути поширення неправдивої інформації, спотворення правди, перебільшення якихось певних факторів, що ускладнює розуміння реальної ситуації", - розповів Карлсон в інтерв'ю на місцевому телебаченні в неділю ввечері, повідомляє The Local.

Також голова військової розвідки зазначив, що вони фіксують часті спроби впливати на поведінку різних груп населення, спрямовані проти Швеції, і навів приклад публікації фальшивого листа, нібито написаного шведським міністром оборони.

Нагадаємо, у четвер німецьке агентство внутрішньої розвідки заявило, що бачить разюче наростання російської пропаганди і кампанії дезінформації, спрямованої на дестабілізацію німецького суспільства, а також цілеспрямовані кібератаки проти політичних партій.