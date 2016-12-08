Німецька розвідка спостерігає "разюче" посилення російської пропаганди і кібер-шпигунства

Про це повідомляє Reuters.

"Ми бачимо агресивний і зростаючій кібершпіонаж і кібер-операції, які потенційно могли б поставити під загрозу німецьких урядовців, членів парламенту та працівників демократичних партій", – сказав глава німецької розвідки Ханс-Георг Маасс в своїй заяві.

Маасс, який висловив аналогічну стурбованість з приводу зусиль Росії втручатися в німецькі вибори, в інтерв'ю агентству Рейтер минулого місяця, повідомив, що він має все більше доказів про такі зусилля і сказав про очікувані подальші кібератаки.

Агентство заявило, що бачить широкий спектр російських пропагандистських інструментів і "більше застосування фінансових ресурсів" для здійснення "дезінформації", спрямованої на російськомовну громаду в Німеччині, політичні рухи, партії та інших осіб, які приймають рішення.

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Метою зусиль було поширення невизначеності в суспільстві, "щоб послабити або дестабілізувати ФРН", а також зміцнити екстремістські групи і партії, ускладнити роботу федерального уряду і впливати на політичний діалог.

Агентство заявило, що бачить "вражаюче збільшення" кібератак, які здійснюються російською хакерською групою APT 28, також відому як "Фантастичний Ведмідь" або Strontrium, яку звинувачують в зломі Демократичного національного комітету США в цьому році і кібер-атаці на німецький парламент в 2015 році.

Атаки були спрямовані проти німецьких партій і членів парламенту, заявляє агентство, додаючи, що вони були проведені хакерами, які називають себе "хактівістами", при підтримці державних органів.

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"Пропаганда і дезінформація, кібер-атаки, кібер-шпигунство і кібер-саботаж є частиною гібридної загрози для західних демократій", - сказав Маасс.

Німецькі чиновники звинуватили Москву у спробах маніпулювати німецькими ЗМІ для роздування таких тем, як криза мігрантів, послаблення довіри виборців і інакомислення в межах Європейського Союзу, що начебто призведе до скасування санкцій проти Москви.

Російські офіційні особи заперечують всі звинувачення.