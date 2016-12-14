"Так далі не може продовжуватися": екс-глава ЦРУ розкритикував Трампа за нехтування брифінгами розвідки

Про це заявив Леон Панетта під час Арабського стратегічного форуму, який проходить в Дубаї, повідомляє Reuters.

При цьому Панетта наголосив, що відповідальність за потенційні теракти на США «впаде на президента».

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«Я бачив президентів, які цікавляться джерелами інформації спецслужб і піддають сумніву те щодо цієї інформації. Однак я ніколи не бачив президента, який заявляв би, що йому ця інформація не потрібна», - сказав він.

Також він додав, що нехтування Трампа «не може продовжуватися».

Леон Панетта очолював ЦРУ під час першого президентського терміну Барака Обами.