Повстанці опинились заблокованими у східному Алеппо

Як заявили повстанці 16 грудня сили сирійського президента Башара Асада перекрили виїзд з міста для цивільних та заблокували важкою технікою дороги з анклаву на сході Алеппо, де перебувають повстанці.

Про це повідомляє DW.

Як повідомляє Reuters з посиланням на очевидців з місця подій, сирійська армія встановила загородження на автомагістралі, якою раніше рухались колони з евакуйованими.

У російському Центрі примирення ворогуючих сторін у Сирії, представники якого були безпосереднього залучені до проведення евакуації, оголосили про завершення операції.

"Вивезені всі жінки і діти, які знаходилась в підконтрольних бойовикам кварталах", - повідомили в центрі.

Зазначається, що за межі Алеппо вивезені більше 4,5 тисячі повстанців і 337 поранених, а загалом за час проведення операції зі східних кварталів міста вивезені понад 9,5 тисяч осіб.

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В окремих кварталах, інформує Центр, "залишилися групи бойовиків радикальних і непримиренних банд, які ведуть обстріл сирійських військ". "Підрозділи сирійської армії продовжили звільнення окремих кварталів Алеппо, в яких знаходяться радикали", - йдеться в повідомленні.

У відповідь на це представник повстанців Закарія Малахіф'ї заявив, що їх взагалі навіть не почали виводити з міста.

"Місто залишили лише поранені та певна частина цивільних. Бійці не виходили, ніхто з них не вийшов", - заявив представник повстанців, який перебуває на території Туреччини, слова якого наводить агенція Reuters.