У Сирії загинув командир російських десантників
09:47, 19 грудня 2016Світ
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У Сирії загинув командир десантно-штурмового батальйону майор Санал Санчіров. Його похорон відбувся 13 грудня в селищі Яшкуль у Калмикії.
REUTERS
Інформацію про загибель військового підтвердили в адміністрації селища, передає "Медуза".
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Перші повідомлення про те, що у Сирії загинув командир російських десантників, з'явилися у соцмережах 12 грудня. Підтвердження цієї інформації не було. Міністерство оборони Росії ніяк не коментувало їх.
Майор Санчіров служив у військовій частині 74507. Це 56-а окрема десантно-штурмова бригада, дислокована в місті Камишин у Волгоградській області.
За яких саме обставин загинув майор, невідомо.
Раніше Міноборони РФ заявило про загибель в Сирії російського військового радника Руслана Галицького.
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