Інформацію про загибель військового підтвердили в адміністрації селища, передає "Медуза".

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Перші повідомлення про те, що у Сирії загинув командир російських десантників, з'явилися у соцмережах 12 грудня. Підтвердження цієї інформації не було. Міністерство оборони Росії ніяк не коментувало їх.

Майор Санчіров служив у військовій частині 74507. Це 56-а окрема десантно-штурмова бригада, дислокована в місті Камишин у Волгоградській області.

За яких саме обставин загинув майор, невідомо.

Раніше Міноборони РФ заявило про загибель в Сирії російського військового радника Руслана Галицького.