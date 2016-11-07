Спроба перевороту у Чорногорії: екс-заступник глави СБУ розповів про прихильників "Д/ЛНР", які переїхали до країни (відео)

Про це під час обговорення теми "Роль Росії у переворотах в Чорногорії, Придністров'ї, Молдові" заявив заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун, передає 5 канал.

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"На мітингах в Чорногорії з'явилися прапори "ДНР", "ЛНР". Дуже багато там вихідців з Луганської, Донецької області з грошима, які не хочуть підтримувати чомусь те, що вони там (на сході України – Ред.) заварили, бо вони виїхали не в Крим, а виїхали в Чорногорію і там зараз перебувають. Є дуже багато свідчень про те, що вони там грошима обмінюються й інші речі. Ми зі свого боку цю інформацію так само передавали списками, тому що вони користувалися українськими закордонними паспортам", - зазначив Ягун.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прокурор Чорногорії Мілівойє Катнич заявив, що у Чорногорії за спробою захоплення влади на парламентських виборах минулого місяця стояли російські націоналісти, які мали намір вбити прем'єр-міністра Міло Джукановича.