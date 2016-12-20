У Варшаві поліція вночі відтіснила демонстрантів з наметового містечка біля Сейму

Як передає Європейська правда, поліція у ніч на вівторок вивела силою частину людей, які протестували перед Сеймом.

За інформацією протестувальників, поліція закликала їх розійтися з міркувань безпеки.

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Повідомляється, що поліція силою відтіснила протестувальників о 4 годині ранку з наметового містечка.

Після цього перед Сеймом почалося встановлення тимчасової огорожі.

Як повідомляв УНІАН, протести опозиції у Польщі почалися через наміри влади обмежити доступ журналістів до засідань Сейму. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що керівництво правлячої партії «Право і справедливість» пообіцяло не приймати новий регламент, який викликав звинувачення у порушенні демократичних норм.