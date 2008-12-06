Синод РПЦ призначив місцеблюстителя

Місцеблюстителем патріаршого престолу Російської православної церкви обраний митрополит Смоленський і Калінінградський КИРИЛО.

Як передає ІТАР-ТАСС, таке рішення ухвалив сьогодні на екстреному засіданні Священний Синод, що зібрався у зв`язку з кончиною Патріарха Алексія II. Про це повідомив керівник прес-служби Московської патріархії священик Володимир ВИГІЛЯНСЬКИЙ.

Митрополит КИРИЛО тимчасово керуватиме церквою до обрання нового патріарха. За статутом РПЦ, вибори її предстоятеля пройдуть на Помісному соборі за участю духівництва і мирян. Він повинен відбутися не пізніше ніж за шість місяців після кончини патріарха.

Митрополит Московський і всєя Русі Алексій II раптово помер у п`ятницю вранці у віці 79 років у патріаршій резиденції в підмосковному Передєлкіно.