"Глід" косить росіян: жертвами концентрату для ванн стали 74 людини

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми маємо дані про 74 померлих від отруєння в період з 17 грудня, загальна кількість постраждалих - 122 особи. У лікарнях залишається 31 житель Іркутська", - повідомили в прес-службі МОЗ регіону.

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Раніше повідомлялося про 72 смертельних випадки.

Крім того, за даними міністерства, за минулу добу було зафіксовано перший випадок отруєння метиловим спиртом у другому за величиною місті регіону - Братську. Там госпіталізовано одну людину, її стан поки що не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що в Іркутській області з 17 по 21 грудня десятки жителів отруїлися сурогатними спиртовмісними рідинами, у тому числі парфумерним концентратом "Глід". У регіоні запроваджено режим НС, заборонено продаж нехарчової спиртовмісної продукції.