ЗМІ повідомили про клінічну смерть Лужкова, його представник спростовує всю екстреність ситуації
15:46, 23 грудня 2016Світ
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Колишній мер Москви Юрій Лужков був екстрено госпіталізований, лікарі вивели його зі стану клінічної смерті.
Лужков госпіталізований / УНІАН
У свою чергу прес-секретар Лужкова спростовує екстрену госпіталізацію політика, передає "Дождь".
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«Ніякої екстреної госпіталізації не було», - сказав представник колишнього мера Москви, додавши, що «Юрій Михайлович має право на те, щоб звернутися до медустанови».
За його інформацією російських ЗМІ, Лужков втратив свідомість в бібліотеці МГУ.
Юрій Лужков був мером Москви з 1992 по 2010 роки.
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