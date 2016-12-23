ЗМІ повідомили про клінічну смерть Лужкова, його представник спростовує всю екстреність ситуації

У свою чергу прес-секретар Лужкова спростовує екстрену госпіталізацію політика, передає "Дождь".

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«Ніякої екстреної госпіталізації не було», - сказав представник колишнього мера Москви, додавши, що «Юрій Михайлович має право на те, щоб звернутися до медустанови».

За його інформацією російських ЗМІ, Лужков втратив свідомість в бібліотеці МГУ.

Юрій Лужков був мером Москви з 1992 по 2010 роки.